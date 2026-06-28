歐洲熱浪｜西班牙一周327死　柏林41度出動水炮車為民降溫｜有片

歐洲多國持續受熱浪侵襲，預計這輪酷熱天氣將持續兩週之久。據西班牙卡洛斯三世衛生研究所（Spanish Health Institute Carlos III）統計，自6月21日以來，熱浪在西班牙已造成327人死亡。德國城市德雷維茨（Drewitz）27日錄得攝氏41.5度，創下破紀錄的高溫。在熱浪來襲之際，柏林警方更出動兩架水砲車，在著名地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）協助民眾消暑。



德國柏林警方出動水炮者幫民眾降溫：

據《歐洲新聞台》（Euronews）6月26日報道，西班牙經歷了破紀錄的六月高溫，熱浪期間多項國家和地方紀錄皆被打破。

據西班牙自1950年以來的全國氣溫記錄，23日是有紀以來最熱的六月天，22日位居第二。

世界氣象組織（WMO）預測，未來兩週內，熱浪預計將影響西歐、中歐和南歐的大部分地區。

該聯合國機構表示，根據目前的預測，熱浪中心可能會進一步向巴爾幹半島轉移。

據德國《每日鏡報》報道，柏林警方出動兩架水砲車在城內巡邏，以緩解高溫天氣。這些水砲車通常用於控制騷亂和驅散人群。27日下午，柏林打破了高溫紀錄，室內一個溫度計紀錄到的氣溫高達攝氏41度。

2026年6月27日，德國柏林，正值熱浪來襲，民眾在勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近享受警察水砲車噴出的水柱。（Reuters）

從網上的影片可見，不少民眾聚集在勃蘭登堡門外，他們似乎都十分享受水炮車噴出的水柱，有人更拿起手機留影。