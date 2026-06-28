委內瑞拉地震增至1430死　8名中國公民遇難　NGO稱救援需時數月

委內瑞拉日前發生兩次強烈地震後，政府6月27日宣布死亡人數已增至1430人，另有3,200人受傷，3,100人無家可歸。據路透社報道，阿拉瓜州（Aragua）外海同日發生5.6級地震。此外，外國救援隊陸續抵達委內瑞拉，政府正加緊在受災最嚴重的沿海地區尋找倖存者。中國駐委內瑞拉大使館表示，截至當地時間27日下午5時，已確認右8名中國公民在地震中遇難。



據報道，救援人員在拉瓜伊拉（La Guaira）與首都加拉加斯（Caracas）的部份地區傾力搜救，當地的家庭和志願者花了數日時間從廢墟中拉出倖存者和屍體，他們經常抱怨重型設備不足，官方人員也有限。

官員表示，已有超過1,600名外國救援人員抵達，另有救援隊正趕赴現場。

在深受海灘旅客歡迎的沿海州分拉瓜伊拉，居民表示，災後救援工作進展不一，有些人不得不徒手挖掘倒塌的建築物，尋找失蹤的親人。

雖然政府聲稱只有數百人失踪或被困，但該國反對派支持的一個網站上列出的失聯人數超過55000人。

美國地質調查局估計，7.2級和7.5級地震或造成超過10,000人死亡，這將使它們成為拉丁美洲過去100年來最致命的地震之一。

2026年6月25日，委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira）發生地震後，一名男子正在查看受損的建築物。（Reuters）

非政府組織（NGO）國際救援委員會（IRC）警告稱，委內瑞拉發生毀滅性地震後，搜救和災後重建工作將持續數月而非數週。他們認為當地的基礎設施損毀嚴重、電力中斷、道路無法通行，嚴重阻礙了向受災地區運送緊急援助物資。