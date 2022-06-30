台大仙氣美女教外國人講普通話 堅持教埋簡體字 網民：我都想學
撰文：ETtoday
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向台灣人學中文，成為許多外國人的首選，就有一位台大中文系畢業的正妹，在YouTube上開設頻道，教外國人學中文，清新脫俗的仙氣外型，在PTT表特板上引發熱議，甚至有網友表示自己也想學中文。
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這位正妹叫做Grace，她的YouTube頻道叫做Grace Mandarin Chinese，以英文講解影片的教學主題，在例句的部分，會包括漢字、拼音與注音3個部分，並且用字正腔圓的中文，教導看影片學習的粉絲，可以正確發音。
網友在PTT表特板的推文表示，「教我中文」、「想學好中文了」、「我中文也不太好，我想找老師」、「說的比我標準，我還是專心看臉」、「今天我們都是外國人！」、「隔著螢幕都香香的」。
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