首富馬斯克「簡樸住宅」曝光 母Maye幽默確認：浴室僅一條毛巾
撰文：中天新聞網
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富豪馬斯克（Elon Musk）估計淨資產達8390億美元，而他價值5萬美元的德州簡樸住宅近日曝光，馬斯克的母親也描述了其極簡主義的內部裝飾。
根據外媒《Newsweek》報道，馬斯克位於德州博卡奇卡（Boca Chica）的居住環境出乎意料地簡樸。他的母親梅耶（Maye Musk）在社群平台X上轉發一張客廳照片，只見這棟房子極簡風格，只有基本的家具和必需品。
馬斯克母親以幽默的口吻說：
雪櫃裏一點食物都沒有，浴室裏也只有「一條毛巾」，所以特地留給兒子用，我睡覺的地方就是照片右邊的「車庫」。
馬斯克母親還寫道：「我小時候，曾在喀拉哈里沙漠（Kalahari Desert）待過三個星期，沒洗過澡。很多次都是這樣。那裏沒有水。我想我的父母是讓我習慣了這種『奢侈生活』。」貼文末尾她還附上一個笑臉表情。
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事實上，馬斯克位於德州博卡奇卡的居住環境被討論已不是第一次，曾為馬斯克撰寫個人傳記的美國作家華特艾薩克森（Walter Isaacson）先前就PO過此照片，如此「簡陋的房屋」在當時引起廣大討論。
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