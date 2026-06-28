歐洲熱浪｜巴黎40.9°C破法高溫紀錄　市民湧酒店搶冷氣泳池房過夜

法國遭遇史上最猛烈熱浪之一，巴黎周三（6月24日）氣溫飆至40.9°C，創6月紀錄，前一天更刷新法國近80年來最高氣溫。由於法國私人住宅冷氣普及率低——巴黎約四分之三屋頂為吸熱鋅皮，夜間難以散溫，市區居民紛紛湧入酒店「避熱」，搶訂有冷氣及泳池的房間。



據路透社6月27日報道，西部歷史名城圖爾（Tours）居民薩瓦耶（Véronique Savoye）形容家中熱到「無法正常思考」，遂訂了當地酒店四晚房間，「主要是想睡得著」。酒店集團Les Hotels [tres] Particuliers行政總裁埃夫拉爾（Matthieu Evrard）​ 表示，現象「相當罕見」，每日有5至10人透過各種渠道私訊求房，「兩週內全部訂滿」。

2026年6月27日，法國巴黎，正值熱浪來襲，人們在維萊特盆地岸邊迎接暴雨和狂風。（Reuters）

連巴黎周邊伊夫林省鄉郊城堡酒店Château de Villiers-le-Mahieu及Maison du Val也全滿——這兩家雖無冷氣，靠厚石牆自然降溫加泳池吸客，家長趁學校因熱停課帶娃「宅度假」。薩瓦耶笑言從假期預算挪一部分出來住酒店，「值得」。

與此同時，巴黎聖馬丁運河已開放部分河段供公眾游泳消暑。歐洲連日熱浪已令多國醫院負荷飆升，法國亦出現3歲童困車中暑亡意外。