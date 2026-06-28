世界盃2026︱碧咸成「飲水時間」最大贏家？狂接廣告大賺近2億元
撰文：羅保熙
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國際足協（FIFA）首次在今屆的全部賽事中增設3分鐘的「飲水時間」，以應對極端高溫的天氣。雖然，這項新措施引發了不少爭議，但相信也有人會對此表示贊成，其中想必包括了英格蘭名宿碧咸（David Beckham）。外媒報道，碧咸在為期40天的世界盃賽事期間，透過密集的廣告代言，預計可進帳超過1,900萬英鎊（約1.97億港元）。
現年51歲的碧咸雖已退役多年，但憑藉其極高的個人品牌價值，成為本屆賽事期間曝光度最高的名人之一。
此次，他參與了多個主流國際品牌的世界盃主題行銷，代言範疇非常廣泛，橫跨麥當勞、樂事薯片、百事可樂、Stella Artois、Adidas、美國銀行（Bank of America）、Home Depot、聯想電腦（Lenovo）等行業的大品牌。其中，在日前蘇格蘭對巴西的比賽中，他的廣告更在賽前節目、兩次飲水時間以及中場休息時反覆播出，曝光率十分驚人。
英媒分析指，新設的「飲水時間」為每場比賽額外創造出約4分20秒廣告時間。以整屆賽事來計算，累計增加高達7小時30分40秒的廣告時段，估計可衍生高達10億美元（約78億港元）的龐大商機。
根據《福布斯》（Forbes）最新估計，碧咸和他的妻子維多利亞（Victoria Beckham）的總資產已多達11.85億英鎊（約123億港元），今年更正式名列億萬富豪榜。
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