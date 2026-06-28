世界盃｜韓國提早出局　酒吧罕見空蕩　專家：贏1場經濟效益100億

往年的世界盃足球賽，往往能為參賽國帶來絕佳的經濟收益。以韓國來說，專家表示韓國國家隊每贏一場，就能為整個韓國帶來約100億港幣的經濟效益。只是韓國隊在今年世足戰績不佳，不僅分組賽一勝兩敗，更提早「畢業」，讓不少酒吧在比賽期間空蕩蕩，沒有出現所謂的「世界盃商機」。



韓國首爾清溪川附近的酒吧在世界盃賽期間出現罕見的空蕩景象，與往年座無虛席的盛況形成強烈對比。由於今年賽事時差問題，比賽時間正好是韓國民眾的工作或睡眠時段，導致觀賽熱潮大幅降溫，零售業者苦不堪言。相較之下，日本球迷熱情高漲，經濟效益已突破約225億港元。

韓國隊在今年世足戰績不佳，讓不少酒吧在比賽期間空蕩蕩，沒有出現所謂的「世界盃商機」。（圖/翻攝自YouTube@TVBSNEWS01）

韓國酒吧在世界盃期間出現罕見空蕩現象：

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韓聯社TV記者指出，這裡平時遇到運動賽事都會因為設置大型螢幕而座無虛席，但今年似乎難以期待世界盃帶來的熱潮。由於時差關係，比賽時間韓國民眾不是忙著工作就是在睡覺，根本無暇觀看球賽。

當地店家表示，這裏平時下午2點才開始營業，但只要有足球比賽的日子就會提早到上午10點開門。儘管配合賽事調整營業時間，零食與酒類的銷量卻遠不如往年。有民眾感嘆，蠻可惜的，在2002年的時候曾用紅魔鬼角髮箍熱情點亮整個夜晚。炸雞店家也認為沒甚麼特別的帶動效應。

為了搶攻世界盃商機，韓國的零售超商與量販店只好推出通勤時能享用的食物，或個人份炸雞半價促銷等優惠。專家表示，韓國隊每贏一場就能為韓國帶來2萬億韓圜，相當於100多億港幣的經濟效果。偏偏今年韓國小組賽1勝2敗，更未能晉身淘汰賽，讓業者苦不堪言。

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對比之下，日本每踢完一場比賽，澀谷的大十字路口就會擠滿球迷，各種足球相關的裝飾與應援活動熱鬧非凡，店家推出的各種限定商品更是供不應求。有經濟學者認為，如果日本隊能晉級八強，日本GDP可能會提升約0.5%。儘管日本在淘汰賽將碰上5屆冠軍巴西，不過光是踢完小組賽，估算經濟效益已經突破225億港元。

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