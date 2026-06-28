美猶他州現史上最大規模山火進入緊急狀態　當局禁國慶放煙花

美國猶他州發生該州史上最大規模山火，州政府周五（26日）宣布緊急狀態。適逢美國即將迎來立國250周年國慶，當局亦下令在7月5日前限制燃放煙花，以防在極端乾燥及強風天氣下引發更多火災。



當地目前有多宗大型山火正在蔓延。其中最大一宗是位於猶他州南部的Cottonwood山火，自22日起火以來截至27日上午，燃燒面積已迅速擴大至逾372平方公里。受時速高達72公里的陣風影響，救火直升機無法升空，火勢目前仍然失控。

大火已嚴重破壞當地一個滑雪度假村及多間木屋，當局下令強制疏散，周邊三個城鎮約1300名居民須隨時準備撤離；而鹽湖城西南部的另一宗山火，亦一度迫使一個約千人小鎮疏散。

美國國家氣象局鹽湖城辦事處發出該州史上第一個特別危險情況的「紅旗」警告，提醒民眾防範火勢迅速蔓延。為減低公共安全風險，當地供電商已向猶他州中部、南部及東部發出停電預警。

目前尚不清楚Cottonwood山火發生的契機，但當局稱該州今年至今州內大部分山火均由人為引起。

州長考克斯（Spencer Cox）表示，禁止燃放煙花是艱難決定，惟今次山火火勢格外嚴重，加上因此決定賦予州林業官員權力，直接限制或禁止各市鎮的煙花匯演。