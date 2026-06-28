英前醫生涉毆斃哥倫比亞女模藏屍行李箱　厄瓜多爾機場被捕

一名曾兩度在英國因跟蹤罪入獄的46歲英籍前醫生，涉嫌在哥倫比亞首都波哥大毆打一名女模特兒致死，並將屍體藏於行李箱內後逃跑，最後在厄瓜多爾企圖乘搭飛機逃往歐洲時被捕。



據哥倫比亞檢方，36歲哥倫比亞籍女模安加里塔（Natalia Villalba Angarita）租住波哥大一個7樓單位。租約於6月22日結束後，清潔人員入內打掃時，在浴室發現一個裝有其遺體的灰色行李箱，當時浴室花灑仍然開着。

來自英國多塞特郡單疑犯霍斯特史密斯（Matthew Foster-Smith）涉嫌於6月18日進入單位，將獨處的受害人毆打致死，再將屍體塞入行李箱，並企圖清理現場掩飾罪行。大廈閉路電視曾拍到疑犯拿床單前往洗衣房。疑犯其後於21日經陸路邊境逃往厄瓜多爾。

英國警方：圖為英國警車示意圖（Getty）

英國《太陽報》稱，疑犯被捕前曾向該報致電，辯稱案發時自己正在愛爾蘭酒吧觀看英格蘭世盃賽事，賽後去買雪糕，企圖製造不在場證明。然而，當局正是透過追蹤其通話紀錄鎖定位置，並在厄瓜多爾基多國際機場將其拘捕。哥倫比亞檢方擬向疑犯提出嚴重謀殺女性及隱瞞證據等罪名。

據指，霍斯特史密斯在英國曾因跟蹤多名女性及散播色情內容報復而兩度入獄，並被取消醫師執業資格。