委內瑞拉地震｜中餐館員工成英雄　連續50小時開吊車救7人｜有片

委內瑞拉上周三晚接連發生兩次7級以上強震，官方通報死亡人數已升至1,430人。一名在首都卡拉卡斯（Caracas）中餐館工作的本地員工德爾加多（Pitney Delgado）震後操作吊臂車，在災區連續50小時參與救援，前後奔赴三個廢墟協助救出7人。



新華社6月28日報道，地震發生時，德爾加多先協助同事撤離：「第一反應就是找空地。我什麼都沒拿，就對同事大喊：『走，快走！』」，他說：「我的本能不是先救自己的東西，而是先讓他們出去。」

德爾加多此前在中國企業工作時，學會操作數十噸重的吊臂車，這次災後派上用場。中國-委內瑞拉商會災後動用吊臂車等重型器械救援，德爾加多立刻加入。由於設備不足，救援人員在幾個廢墟之間輪換救援。德爾加多連續工作超過50小時，並在短暫採訪過後重新回到救災現場。

他對記者表示，他在社交平台上看到有人徒手挖掘瓦礫，自己實在無法袖手旁觀：「沒有機器，我們怎麼清理殘骸？」

德爾加多前後在三個廢墟中協助救出7人，當中兩人在接受治療後倖存，但餘下五人未能存活。

談及這5名遇難者，德爾加多忍不住掩面哭泣：「可惜我們沒能救下另外五個人。」

地震後仍有餘震的風險，各處廢墟結構亦不穩定。德爾加多表示：「當然，我害怕。但當我擔心有人可能還被困住時，我無法停止。」他稱：「只要我還被需要在這裏，只要還有人需要救，我就繼續工作。」