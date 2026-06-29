以色列摧毀黎巴嫩南部真主黨地下設施　稱藏有數百件武器及發射器

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茨（Israel Katz）6月28日（周日）發表聯合聲明稱，以軍已摧毀黎巴嫩南部一村莊內、由黎巴嫩真主黨武裝組織使用的地下設施。



路透社報道，以方在聲明中表示，美國事先已獲悉此攻擊事件。攻擊目標是位於馬吉達勒宗（Majdal Zoun）一條長約200公尺的隧道。以色列方面稱，該隧道內藏有數百件武器和發射器。

黎巴嫩和以色列周五達成一項由美國斡旋的安全協議，該協議規定以色列將分階段從黎巴嫩南部部分地區撤軍，同時黎巴嫩軍隊也將部署到該地區。

2026年6月26日，美國華盛頓國務院，在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的見證下，來自美國、以色列和黎巴嫩的代表簽署三方框架協議。（Reuters）

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）拒絕接受該協議，稱其為向以色列投降。他表示，真主黨將繼續進行武裝抵抗。

內塔尼亞胡周日晚間則發表聲明稱，以軍將繼續駐紮在黎巴嫩南部的安全區內，並將「繼續摧毀恐怖主義基礎設施，消除北部社區的威脅，並保障以色列公民的安全」。