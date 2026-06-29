歐洲熱浪向東蔓延　德國捷克等國破紀錄超40度高溫

歐洲熱浪持續並且向東部蔓延，歐洲超過1.91億人面臨至少35攝氏度的高溫，整個地區都發布了極端高溫預警。近日，德國東部錄得最高攝氏41.7度，連續三日打破全國高溫紀錄。

捷克首都布拉格以北的城鎮多克薩尼（Doksany），周日錄得41.9度，是該國連續兩日打破高溫紀錄。氣象部門預測未來一兩天將會有雷暴，屆時氣溫有望回落；另外，波蘭西北部亦錄得破紀錄的40.5度高溫。



鑑於德國的高溫天氣，柏林警方動用水砲幫助居民和遊客降溫；德國鐵路公司（Deutsche Bahn，DB）建議民眾避免所有非必要出行。

鄰國波蘭亦打破了歷史最高氣溫紀錄，波蘭和德國邊境城市斯武比采（Słubice）的40.5氣溫，打破了1921年創下的40.2度的一個世紀的紀錄。波蘭政府安全部門發出短信，敦促民眾在整個週末「避免陽光直射和劇烈運動，多喝水並戴帽子」。該國多個城市設置了灑水器，幫助居民降溫。

匈牙利同樣打破了同期最高氣溫紀錄，布達卡拉斯（Budakalász）的氣溫達到40.7度。斯洛伐克西南部地區報告的氣溫，也高達攝氏39.3度。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前在社交平台發文指，自6月21日以來，歐洲已有逾1300宗與高溫天氣相關的額外死亡個案，有1.5億人處於極端高溫下。他指，歐洲氣溫上升的速度，是全球平均水平的兩倍，隨著氣候改變和全球暖化，以往百年一遇的熱浪，已經變成每年出現，呼籲歐洲國家要制定應對計劃，以保障民眾健康。