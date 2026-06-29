歐洲熱浪｜法國單日死亡超正常4成至1400人　巴黎醫護病人呻難受

法國國家公共衛生機構6月28發佈報告表示，過去5天每日死亡人數（包括所有死因）有所增加，日均死亡數介乎1200人至逾1400人，較4月和5月同期日均死亡人數約900至1,000人，高出近40%。其中，情況最為顯著的地區是首都巴黎。



法國公共衛生署（Santé publique France）周日稱，該機構觀察到的死亡病例中，有85%涉及65歲以上人群，其中家庭中發生的死亡人數大幅增加，佔比約40%。

雖然報告的時機正值包括法國在內的歐洲多國遭遇熱浪侵襲，但法國公共衛生署並未有明確表示死亡人數增加與高溫的關聯，不過巴黎公立醫院組織AP-HP在一份聲明中確認，因熱浪導致的患者數量出現了實質性的增加。

另據法國全國殯葬聯合會資料，巴黎已有兩家殯儀館已經爆滿。上周六，巴黎急救中心稱24小時內已確認109人死亡，這一數字為正常水準的4倍。

由於歐洲醫院大多沒有安裝冷氣系統，有巴黎醫院傳染病專家呼籲當局緊急出資改善醫院病房條件。因為無論是醫院辦公區還是病房，溫度都已接近40度，讓不少醫護人員和住院病人無法忍受。

圖為巴黎新上任市長格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）。(Reuters)

巴黎新上任市長格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）早前表示，巴黎已經一次性訂購了1200部冷氣機，將送往學校和醫院等急需場所。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前警告：「熱浪常被稱為『無聲殺手』——歐洲的房屋、工作場所和學校並非為應對這種高溫而建造。」他呼籲歐洲各國盡快採取行動，專注於準備工作、預防和加強衛生系統應對能力。