拜登狠批特朗普：他是個腐敗的失敗者　「毫無羞恥心兼無能自負」

美國總統特朗普（Donald Trump）近日斥鉅資1400萬美元（約1.1億港元）翻新林肯紀念堂倒影池，卻鬧出池水變色、油漆剝落等問題，引起美國社會各界的質疑和批評。美國前總統拜登（Joe Biden）6月27日罕見公開露面，他抨擊特朗普在華盛頓特區推行的翻新工程，指責他是個「失敗者」。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，拜登上周六出席馬里蘭州民主黨舉辦的晚宴，他在講話中批評特朗普：「這不僅僅是他的面子工程，他正在拆毀白宮東翼，為宴會廳騰出地方。他還把自己的名字刻在甘迺迪中心上，想為自己建造一座凱旋門，甚至還僱用自己的泳池管理員來翻新倒影池……哇，真是個失敗者。」

拜登還措辭嚴厲地批評稱：「倒影池工程所反映出的，是比這屆政府的自戀和無能更加糟糕的問題——那就是腐敗，明目張膽、毫不掩飾的腐敗，其規模是美國歷屆政府中前所未有的。」

美國總統特朗普（Donald Trump）耗資1400萬元（約1.1億港元）、宣稱「可以維持100年」的華府林肯紀念堂前方「倒影池」翻新工程，完工後不足數日就因藻類孳生由「美國國旗藍」變成綠色。（Reuters）

期間，拜登甚至將特朗普描繪成無能、腐敗且自負。他表示，自重返白宮以來，特朗普已經賺取了數十億美元，「這簡直令人震驚，他毫無羞恥心。這讓美國感到尷尬，但特朗普根本不在乎，靠總統職位賺錢就是他想當總統的原因之一。」