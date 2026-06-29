澳洲與瓦努阿圖簽署安全協定　被視為牽制中國太平洋影響力

澳洲與瓦努阿圖6月29日正式簽署發展與安全協定《納卡馬爾協議》（Nakamal Agreement）。



據路透社報道，《納卡馬爾協議》原定去年9月簽署，因瓦努阿圖擔心協議會影響其從其他國家（尤其是中國）取得基建融資而延遲數月，直至瓦總理納帕特（Jotham Napat）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一在悉尼拍板。

根據協議，澳洲成為瓦努阿圖優先安保與警務夥伴；瓦努阿圖關鍵基礎設施的任何第三方投資須與澳洲磋商。瓦方同時主權承諾「不允許領土被用作外國軍事基地或基建，關鍵基建保持非軍事化」。阿爾巴尼斯稱此舉「體現瓦努阿圖的主權決定」。坎培拉承諾10年內提供5億澳元（約27億港元）資金支持。

中國是瓦努阿圖最大外債方，透過中資銀行貸款、中國承包商建成總統府、議會大樓及公路網等項目。瓦努阿圖目前亦正與中方洽談本身的經濟協議，納帕特稱「正待北京批准」，並回應協議是否含安全條款時表示「會分享文本，沒甚麼好隱瞞」。