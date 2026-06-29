白宮據報暗中運行追蹤程式　可獲取政府網站訪客數據

英國《衛報》28日報道披露，美國白宮一個部門暗中在政府網站上運行訪客追蹤程式，該程式可繞過許多私隱保障網絡工具，違反美國聯邦法律。



報道指，「國家設計工作室（National Design Studio，NDS）」於去年8月在總統特朗普（Donald Trump）授權下成立，由富豪馬斯克（Elon Musk）領導創辦的政府效率部（DOGE）的資深成員組成。

該工作室開發並運營四個網站，包括聯邦政府的處方藥網站trumprx.gov、飲食與營養官網realfood.gov和財政部下屬的兒童儲蓄計劃網站trumpaccounts.gov以及工作室官網。報道指，當中至少兩個網站曾經使用一個名為PostHog的第三方工具，可追蹤網站訪客對話記錄、點擊和瀏覽歷歷史，部分配置可繞過廣告攔截器等常見私隱保障工具。這些網站還使用另一個自行研發的用戶數據傳送工具。

圖為2026年2月5日，特朗普在白宮宣布成立「TrumpRx.gov」網站，為美國民眾提供折扣配方藥物。（Reuters）

報道指，NDS還製作了選民登記網站副本，原網站屬於國會跨黨派獨立選舉協助委員會（EAC），而副本網站則由白宮運行，允許當局在選前獲取選民登記數據。

該報通過分析這些網站源代碼發現追蹤程式，並就此向白宮查詢，惟未獲相關部門回應，但部分網站的追蹤程式已在此後被移除。