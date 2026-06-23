林肯紀念堂倒影池需再放水維修　特朗普：5人涉蓄意破壞被捕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月22日表示，耗資1400萬美元的華盛頓林肯紀念堂倒影池內的藻類爆發和池底塗層剝落是「破壞者」所為，並逮捕5人。



特朗普稱已逮捕5人涉嫌破壞、另有5人受調查，揚言「他們拿刀進去割出一道300多呎長裂口」並有人倒入肥料催生藻類，故「水大概要放乾再修一次」。特朗普更在社群平台稱破壞聯邦財產最高可判10年。

但《華盛頓郵報》引述記者現場查證指，未見特朗普所述破壞痕跡；報道並引述三次奧運單車選手赫恩（David Hearn）稱，他只是出於好奇碰了一下剝落塗層，就被美國公園警察以輕罪逮捕。特朗普無提供證據，並要記者去問內政部及國家公園管理局，兩者未即時回應。

2026年6月22日，美國華盛頓特區，林肯紀念堂倒影池在近期翻修後出現油漆剝落和雜物。（Reuters）

特朗普此前將此項工程未經招標便授予一家他自稱曾承建過其高爾夫俱樂部泳池的公司，池底被刷成海軍藍色，但完工數天即因死水滋生藻類、塗層起皮脫落而備受抨擊。特朗普堅稱責任不在泳池公司，而在於「破壞者」。當被問為何重兵區竟讓人「拿刀割池」，特朗普答當時「沒派多少警察」，並反問「誰會想到這種事」。

哥倫比亞特區水務局表示，已向國家公園管理局發出臨時排水許可（6月16日核發，7月2日到期），排入污水系統送至處理廠，但排空時間未定。