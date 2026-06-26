特朗普靚孫女白宮拍片坐總統大班椅　一句「我屋企」惹批評｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）的19歲孫女凱伊（Kai Trump）6月25日在YouTube頻道上傳短片介紹白宮內部，引起關注，她在片內以「我屋企」介紹白宮，招來網民批評。



特朗普6月14日在白宮南草坪舉辦「UFC Freedom 250」格鬥賽，慶祝其80歲生日及美國建國250周年，他的孫女凱伊也在此期間到訪白宮，並拍片展示白宮內部。

在影片中，凱伊到訪白宮草坪、大堂、辦公室等地，她在講台上假裝發表演講，又在橢圓形辦公室內坐上總統的大班椅，展示特朗普的「可樂按鈕」，指「他有一個健怡可樂按鈕，若按下紅按鈕就有可樂送來。」

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凱伊又指「到處都是金色的，因為我爺爺討厭金色，所以他乾脆在橢圓形辦公室添置很多金色的東西…… 開玩笑啦。他其實很喜歡金色。若你們沒注意到的話，這簡直是他最愛的東西。」

凱伊的影片也引起爭議，因她在片內指「歡迎來到我屋企」，以「我屋企」（my house）形容白宮，遭一些網民批評她一直住在佛羅里達州，根本沒有在白宮居住。