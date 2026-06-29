韓國世界盃出局｜韓警積極調查足協涉違規任命洪明甫　曾接8舉報

韓國足球隊於2026年世界盃分組賽出局，引發國內強烈的問責聲浪。韓國警方周一（29日）表明，將積極調查韓國足球協會涉嫌違規任命主帥洪明甫的案件。



首爾警方證實，自2024年起已共接獲8宗與洪明甫獲任國家足球隊主帥相關的舉報，包括去年7月一宗針對韓國足協會長鄭夢奎不當干預主帥任命的舉報，鄭夢奎被指妨礙業務及濫用職權。

據指，當時負責任命的國家隊戰力強化委員會被架空，洪明甫在未經正式面試及董事會決議下獲任命。文化體育觀光部早前證實部分違規行為，首爾行政法院亦判定任命存在違規，駁回足球協會取消對鄭夢奎處分的請求，協會後提出上訴。洪明甫本人並非案中被控對象。

首爾警方指，韓國足協會長鄭夢奎被指在任命主帥期間妨礙業務及濫用職權。（Instagram@mgchung.official）

韓媒報道指，有關調查歷時兩年，警方解釋需時等待相關行政訴訟的結果，並指目前仍需進一步審查，釐清鄭夢奎是否有意圖透過欺騙或脅迫手段妨礙業務事。

韓國隊確定分組賽出局當日洪明甫已宣布辭職足球隊總教練，提前結束原定至明年1月亞洲盃的合約。而鄭夢奎早於上月已宣布在世盃後卸任。

總統李在明昨日在社交平台X發文，批評若只顧派系利益而忽視能力，選拔無能者擔任主帥，慘敗結果是顯而易見，表示會迅速推進改革，杜絕同類事件發生。