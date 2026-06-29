世界盃｜洪明甫戰績差遭圍剿！韓國網民製迷因惡搞　幽默方式洩忿

韓國國家足球隊總教練洪明甫，在世界盃表現不如預期後，除了執教能力遭到質疑，更成為網路迷因（Meme）文化的主角。



從AI合成影片、惡搞圖片，到「洪明甫禁止進入」的店家標語，網路上充斥各式嘲諷內容，反映的不只是球迷對戰績失望，更折射出多年來對韓國足總（KFA）累積的不滿。

世界盃：韓國主教練洪明甫在球隊出局後宣布下台。（Reuters）

洪明甫成網路嘲諷焦點

韓國社群平台，最近幾天流傳一段影片，內容是洪明甫在場邊責罵球員，結果被球員揮拳反擊。影片乍看宛如真實轉播畫面，但實際上是AI生成作品，並以「韓國人最想看到影片第一名」為題，在網路世界瘋傳。

+ 1

除了AI影片外，韓國網友也製作大量惡搞圖片，將洪明甫與歷任韓國國家隊總教練進行對比，諷刺他總是與球員「背道而馳」。另一方面，知名實況主兼YouTuber「Gamst」，也公開批評洪明甫的執教方式，相關影片上架後短時間內突破300萬次觀看。

甚至連韓國股市下跌，都被拿來戲稱是「洪明甫害的」，各式迷因在網路上持續發酵。

韓國球迷怒火事出有因

分析認為，洪明甫之所以成為眾矢之的，原因與他當初接掌兵符的過程息息相關。

不少韓國球迷原本就對足協的選帥程序存有質疑，因此洪明甫上任後，任何場內外表現都被放大檢視。尤其在球隊戰績不佳之際，洪明甫面對媒體時表示：

坦白說，我們也很困惑，為甚麼事情突然變成這樣，教練團也感到相當意外。

被不少球迷解讀為試圖迴避責任。

「洪明甫迷因」成情緒宣洩出口

值得注意的是，近期韓國社群平台還出現不少店家張貼「洪明甫禁止進入」告示的照片，引起網友爭相分享。

韓國出現不少店家張貼「洪明甫禁止進入」告示。（截取自YouTube@YTN）

外界普遍認為，這類貼文並非真的擔心洪明甫上門，而是透過幽默、誇張的方式參與迷因創作，藉此宣洩對國家隊表現的不滿。在數位社群時代，這類集體創作與轉發，也讓洪明甫逐漸成為韓國足球失望情緒的象徵人物。

足球評論員朴文盛分析指出，能夠率領國家隊征戰世界盃會內賽，對任何教練而言都是極為難得的機會，而洪明甫卻兩度獲得執教世界盃的資格，可說享有相當特殊的待遇。然而，他始終未能交出符合期待的成績，自然難免遭受外界嚴格檢驗。

延伸閱讀：世界盃｜韓國提早出局 酒吧罕見空蕩 專家：贏1場經濟效益100億

+ 12

延伸閲讀：

2026世界盃／日本小將評內馬爾「以前更強」炎上 巴西隊長回應了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】