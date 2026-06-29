世界盃｜韓國羞家出局　主帥洪明甫下台　網傳「回國小心點」

2026年世界盃韓國國家足球隊分組賽止步，未能晉級淘汰賽，總教練洪明甫6月28日深夜宣布引咎辭職。與此同時，不滿代表隊表現的輿論出現在韓國各大社群媒體上，警方也將在國家隊6月30日返抵仁川機場時做好嚴加戒備。



6月28日，韓國各大網絡社群與社群媒體（SNS）上，湧現大量針對總教練洪明甫的抵制貼文與惡搞迷因。更有甚者，部分論壇出現了對其進行人身威脅的殺害預告。極端保守傾向的網絡論壇「日刊體育（Ilbe）」於當天下午出現一則揚言殺害洪明甫的貼文，作者自稱美國籍，並稱將在洪明甫搭機返抵仁川國際機場時對其施加危害。該則貼文目前已被刪除。

韓國國家足球隊止步32強，未能晉級淘汰賽，總教練洪明甫6月28日深夜宣布引咎辭職。（示意圖/路透社）

韓國隊分組賽「提早畢業」 不滿言論充斥各大社群：

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威脅人身安全 諷刺洪明甫圖文標語廣為流傳

除了極端威脅，韓國網絡上也流傳著各式針對洪明甫的諷刺圖文。例如有便利店門口貼上「洪明甫禁止進入」的告示；市區巴士前門被貼上寫有「洪明甫禁止搭乘！拒載！」的紙條；足球相關社群論壇也出現題為「洪明甫禁止進入京釜高速公路」的嘲諷貼文；另有傳言稱某家刀削麵店也掛出了謝絕其光臨的標語。

這股網絡迷因甚至延伸至實體店家。全羅北道金堤市的一家燒肉店於6月26日在官方社群帳號上公開一張告示照片，明確寫道：「即日起至另行通知為止，堅決禁止國家隊總教練洪明甫出入。」

韓國國家代表隊在本屆世界盃小組賽即遭淘汰，隨後網絡輿論便緊咬洪明甫的執教調度與代表隊戰績，要求其負起責任。

針對網絡上出現的殺害預告，韓國警方目前正依涉嫌恐嚇等罪名展開追查，試圖鎖定貼文作者。此外，有鑑於韓國國家隊預計於6月30日返抵國門，警方將密切關注仁川機場等可能發生突發狀況的地點，嚴防意外發生。

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