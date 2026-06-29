美共和黨人對以色列日益反感 特朗普爆「猶太人受夠內塔尼亞胡」
撰文：韓學敏
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美媒Axios6月29日報道指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正喪失美國共和黨人支持，尤其是年輕選民與黨內「美國優先」派。
報道指，從美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到副總統萬斯（JD Vance）等共和黨最高層，到「讓美國再次偉大（MAGA）」KOL及普通選民，多年來撐以色列的共和黨人正在背棄以色列。
《紐約時報》記者Maggie Haberman及Jonathan Swan在新書《政權更迭（Regime Change）》披露，特朗普去年9月曾對內塔尼亞胡說「所有猶太人都受夠你了」，若不肯配合實現加沙停火兩國將「分道揚鑣（divorce）」。
特朗普後來接受Axios採訪表示，他與內塔尼亞胡「關係良好」，但必須得讓他「保持一點理智」。
萬斯上週亦公開批評反對美伊協議的以色列官員：「我要是以方內閣成員，就不會攻擊自己在整個世界僅剩的強大盟友。」
MAGA派右翼名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）上周退出共和黨，他稱內塔尼亞胡操控特朗普參戰，更斥特朗普是其「奴隸」；堅定支持以色列的右翼KOL、網絡傳媒Daily Wire創辦人夏皮洛（Ben Shapiro）則因其立場流失聽眾，曾屬於邊緣派的黨內反猶人士則愈發受到年輕選民的支持。
皮尤研究中心今年4月的一項調查顯示：40%的共和黨人對以色列持負面看法，該比例在18至49歲的共和黨人中達近六成。