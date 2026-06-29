美共和黨人對以色列日益反感　特朗普爆「猶太人受夠內塔尼亞胡」

美媒Axios6月29日報道指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正喪失美國共和黨人支持，尤其是年輕選民與黨內「美國優先」派。



報道指，從美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到副總統萬斯（JD Vance）等共和黨最高層，到「讓美國再次偉大（MAGA）」KOL及普通選民，多年來撐以色列的共和黨人正在背棄以色列。

《紐約時報》記者Maggie Haberman及Jonathan Swan在新書《政權更迭（Regime Change）》披露，特朗普去年9月曾對內塔尼亞胡說「所有猶太人都受夠你了」，若不肯配合實現加沙停火兩國將「分道揚鑣（divorce）」。

特朗普後來接受Axios採訪表示，他與內塔尼亞胡「關係良好」，但必須得讓他「保持一點理智」。

資料照片：2025年12月29日，美國總統特朗普在佛羅裡達州棕櫚灘的特朗普海湖莊園會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡後，在新聞發布會上與內塔尼亞胡握手，特朗普用手指著內塔尼亞胡。（Reuters）

萬斯上週亦公開批評反對美伊協議的以色列官員：「我要是以方內閣成員，就不會攻擊自己在整個世界僅剩的強大盟友。」

MAGA派右翼名嘴、前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）上周退出共和黨，他稱內塔尼亞胡操控特朗普參戰，更斥特朗普是其「奴隸」；堅定支持以色列的右翼KOL、網絡傳媒Daily Wire創辦人夏皮洛（Ben Shapiro）則因其立場流失聽眾，曾屬於邊緣派的黨內反猶人士則愈發受到年輕選民的支持。

皮尤研究中心今年4月的一項調查顯示：40%的共和黨人對以色列持負面看法，該比例在18至49歲的共和黨人中達近六成。