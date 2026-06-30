歐洲熱浪東移　東歐多國發高溫警報　烏克蘭電網面臨酷熱考驗

英媒6月29日報道，上週打破歐洲多國高溫紀錄的熱浪持續向東移動，匈牙利、波蘭等東歐國家發布極端高溫紅色預警，敦促人們在一天中最熱的時段待在室內。烏克蘭也遭到熱浪侵襲，它的能源網路在俄烏戰爭中遭到俄羅斯重創，如今在高溫下再次面臨重大挑戰。



英國《衛報》報道，除了匈牙利及波蘭外，羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、斯洛伐克以及波斯尼亞都發布了高溫預警。

塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）和羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）29日的氣溫分別達到攝氏38度和37度；斯洛伐克南部邊境小鎮的氣溫達到40.5度，打破2007年創下的攝氏40.3度紀錄。

2026年6月29日，塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）， 青少年們跳入湖中消暑。（Reuters）

法媒報道，烏克蘭的氣溫預料不會突破2010年的攝氏42度紀錄，預計仍將達到攝氏35至38度的高溫。

烏克蘭能源公司Yasno的行政總裁科瓦連科（Sergii Kovalenko）表示，高溫熱浪對烏克蘭在戰時條件下運行四年多的能源設備，是一次嚴峻的考驗。

2026年6月29日，烏克蘭基輔，一名女子在炎熱的夏日中，在當地一個公園的灑水器旁乘涼。（Reuters）

《衛報》稱，隨著烏克蘭氣溫不斷攀升，本已不堪重負的電網正努力應對電力需求的急劇增長。烏克蘭地方政府和電力供應商稱，極端高溫天氣目前已導致多個地區緊急停電。