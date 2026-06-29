歐洲熱浪｜巴黎時裝週遇41度熱浪　冰袋意外成時裝展成最搶手配件

法國近期遭遇史上最猛烈熱浪之一，巴黎上周氣溫曾飆至40.9°C，創6月紀錄，前一天更刷新該國近80年來最高氣溫。巴黎著名時裝週剛巧碰上這段期間於本月23日至28日舉行，使得整個時裝週最搶手的配件不再是什麼穿衣配搭、包包飾物、球鞋或手錶，而是冰敷袋。



法國國際廣播電台（rfi）報道，巴黎時裝週是法國最具代表性的出口產業之一：一年6個時裝季，全球頂尖精品品牌、明星、編輯、買家與客戶均聚集一起，牽動着這個動輒數以十億美元計產業的運作。

為應對這次熱浪，各大時尚品牌為確保出席時裝展的嘉賓不會熱暈，提供了噴霧機、清涼毛巾、遮陽傘，還用銀盤端出冰鎮的礦泉水來協助他們降溫。

不過，由於時裝週場館設在具歷史背景場所，先天悶熱不堪；冷氣設備不足以致降溫功能不足以應付龐大的入場人數。此外，有品牌因現場只找得到塑膠瓶裝水，一度寧可不發水，也不願提供塑膠瓶裝水。

來自澳洲、現居倫敦的時尚評論家Ben Freeman直呼：「我真的以為自己快暈倒了。」

而在各大品牌一邊忙着為來賓想方設法降溫的同時，卻又讓男模特兒穿上完全不合時令的皮革、潛水物料、羊毛和皮草。法國時裝品牌迪奧（Dior）設計師Jonathan Anderson坦言，「這個安排完全說不通」，並歸咎於零散的商品交貨周期，以及與現實季節脫節的商業模式。

有前排有賓客建議，不如取消最炎熱月份的時裝週。24歲時尚科系學生Thomas Levy則說：「巴黎沒有各地都有的冷氣，這種設備在這裏很少見。我根本不知道本週模特兒怎麼能穿得下那些皮革或針織大衣。」

法國時尚聯盟（Fédération de la Haute Couture et de la Mode， FHCM）表示，主辦單位已依照政府熱浪應變計畫調整，包括提前時裝展時間、增加飲水、噴霧與遮蔭措施。

巴黎近日氣溫一度逼近攝氏41度，法國多地亦進入緊急狀態，大部分地區發布紅色警報，當地醫院也被要求準備收治更多因高溫入院的患者。