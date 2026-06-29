歐洲熱浪｜蘇格蘭新議會開幕式上　4名英兵因高溫天氣暈倒｜有片

蘇格蘭新議會6月27日舉行開幕典禮，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）獲邀出席。英國《每日紀事報》（Daily Record）報道，典禮期間，來自皇家砲兵第19團、第2營和蘇格蘭皇家軍團的士兵，負責護送王室成員從愛丁堡城堡前往荷里路德宮。不過，由於近期歐洲熱浪侵襲，英國近日的天氣非常炎熱，有4名英兵在活動期間暈倒地上。



從網上流傳的片段顯示，當日有一名士兵在活動期間暈倒在地，隨後被眾人扶起。其後，三名士兵將該士兵抬起，帶入室內。據報，儀式期間感到不適的士兵，已被送入聖十字宮（Palace of Holyroodhouse）接受健康檢查。

此前，蘇格蘭首府在經歷了連續3天的熱浪後，於上週六上午氣溫高達攝氏15度，創下蘇格蘭今年最熱的一天。

有網民看到上述影片後紛紛表達不滿，有人表示：「讓他們在烈日下站一整天，真是太荒謬了。」另一人說：「這不公平。」還有人寫道：「這讓我很生氣，他們不應該在這種高溫下站那麼久。」

據英國天氣預測顯示，上週，隨著熱浪席捲歐洲和英國部分地區，蘇格蘭氣溫也隨之攀升，當地部分地區的氣溫高達攝氏29度。上周四，鄧弗里斯-加羅韋（Dumfries and Galloway）的特里夫（Threave）更錄得今年迄今的最高氣溫，達到31.2度。

當地未來幾週將迎來另一波熱浪。愛丁堡的最高氣溫預計將達到25至26度。格拉斯哥和艾爾郡（Ayrshire）一帶的氣溫也預計將達到同等的溫度。