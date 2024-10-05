巴拉圭暖男發現蜥蜴被困公路 落車走到馬路中間拯救被撞重傷
撰文：ETtoday
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巴拉圭一名男子日前為了拯救卡在道路中間的蜥蜴，冒險下車走到路中間，沒想到卻遭一輛疾駛而來的汽車撞飛，傷勢嚴重，目前仍在深切治療部接受治療。
根據美國八卦網站TMZ報道，這宗事件發生在9月29日，當時33歲男子路易斯（Luis Ricardo Coronel）開車經過米西奧內斯省（Misiones）PY04公路時，發現有一隻綠鬣蜥（iguana）四肢朝上躺在路中間，所以他決定將車停在路邊後，直接下車救起綠鬣蜥。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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沒想到正當路易斯拎著綠鬣蜥的尾巴，準備跑回路邊時，突然有一輛藍色轎車疾駛而來，直接將他撞飛。由於衝擊力道猛烈，路易斯頭部受到重創，臉部、手臂、臀部、腿部都有骨折，目前仍在深切治療部進行治療。
路易斯的妻子表示，肇事的女駕駛米爾薩（Mirtha Delgado）至今未現身向他們致歉，也完全沒有聯繫他們。
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車禍影片在網路上曝光後，也引發不少討論，部分網友指責司機肇逃的惡劣行徑，也大讚路易斯拯救蜥蜴的行為十分善良；不過也有人認為，路易斯隨意在高速公路中間下車的行為太過魯莽。
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