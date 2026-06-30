世界盃2026｜德國互射十二碼不敵巴拉圭　六輪中三人射失無緣16強

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周二（6月30日）凌晨4時半德國戰巴拉圭。以防守反擊為主的巴拉圭於42分鐘由祖利奧安斯素（Julio Enciso）先開記錄，下半場夏維斯（Kai Havertz）頭槌追和，巴拉圭法定時間與加時賽1：1戰和德國。

互射十二碼階段，夏維斯第1個出場射失，即時死亡階段，莊拿芬泰希（Jonathan Tah）射門越楣宴客，巴拉圭最終在互射十二碼中以4：3戰勝德國，晉級16強。



今場比賽在波士頓進行，開賽時間為當地時間下午4時，氣溫高達29度。比賽開始後，巴拉圭力爭搶開局，祖利奧安斯素開出左路角球，祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）凌空抽射，紐亞（Manuel Neuer）化解危機。德國隨後掌握節奏，域斯（Florian Wirtz）娥眉月頂位置射門抽高，巴拉圭築起銅墻鐵壁防守，德國回到分組賽對厄瓜多爾時的情景，前場雖多傳送，但難以滲透至對手腹部地帶與創造射門機會。或因天氣炎熱，德國前場球員跑動盡顯疲態，與有拼勁的巴拉圭球員形成對比。

德國難破鐵桶陣。（路透社）

「水Break」之後，巴拉圭回氣，右路米基爾阿米朗成為巴拉圭主要反擊點。42分鐘馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）助攻無人看防的安斯素頭槌破門，紐亞根本來不及反應，巴拉圭1：0領先德國。德國於補時階段嘗試發起猛攻，無功而返，半場以巴拉圭1球領先結束。

下半場德國率先作出人員調動，哥列斯卡（Leon Goretzka）換落菲歷斯尼美查（Felix Nmecha），進攻上已知地面行不通，改由起高球斬中，54分鐘取得成效，域斯左路吊入禁區，夏維斯頭槌頂入後柱位，德國追和比數1：1。

德國起高球戰術取得成效，下半場54分鐘有夏維斯追和比數。（路透社）

巴拉圭換上1米89高中鋒古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero），豐富進攻方法同時防線亦增加高點，應對德國高球轟炸戰術，不過2分鐘後損失入球功臣安斯素。補水時間後，巴拉圭死守，比賽演變成半場攻防演練，奧蘭度基爾（Orlando Gill）立功，將夏維斯近距離頭槌攻門撲出，穩穩將莊拿芬泰希頭槌攻門抱住。比賽末段，巴拉圭體能下降，波巴迪拿（Damián Bobadilla）抽筋，巴拉圭驚險將1：1比數守和至法定時間結束。

今屆世界盃淘汰賽迎來第1個加時賽，102分鐘，莊拿芬泰希頭槌入球因隊友華迪馬安頓（Waldemar Anton）推倒奧蘭度基爾在先，被判無效。118分鐘，華迪馬安頓接隊友開出角球頭槌頂得太正，未能考驗到基爾。拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）最後主罰定位球射中邊網，30分鐘加時賽，雙方仍未分出勝負，進入互射十二階段。

加時賽雙方仍未分出勝負。（路透社）

德國率先主罰，第1輪夏維斯停頓後射失，馬里斯奧柏度半腰球角度刁鑽，將球射入，德國0：1巴拉圭。第2輪甘美治、古斯達禾高美斯均命中。第3輪穆斯亞拿、馬迪亞斯加拉薩兩人射入。第4輪禾達美迪再次射失，來到巴拉圭關鍵一球，後備入替東尼沙拿比亞射偏，德國2：3巴拉圭。第5輪，拿迪安阿美利頂住壓力射入，紐亞神奇將法比安巴貝拿十二碼救出，德國3：3巴拉圭。互射十二碼來到即時死亡階段，莊拿芬泰希射門炒高，艾真度甘馬拉射入，德國無緣晉級。巴拉圭今場在先入球情況下，頂住德國狂攻，將比賽拖入互射十二碼，最終以總比數5：4爆冷淘汰德國。