美財長稱已售大豆農場股份　政府道德辦公室曾指未遵操守部份協議

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於12月7日披露，為遵守去年1月加入政府時簽署的操守協議，最近已售出一家大豆農場的股份。《紐約時報》此前報道，貝森特在北達科他州（North Dakota）經營大豆和玉米農田，資產高達2,500萬美元，當中包括數千英畝土地，每年僅租金收入便高達100萬美元。



2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

路透社報道，政府道德辦公室 (Office of Government Ethics, OGE) 曾於8月致函參議院財政委員會，指貝森特未遵從操守協議中的部份條款，而這些條款旨在防範利益衝突。財政部同月發布聲明稱，貝森特已根據操守協議要求，完成出售可能涉及利益衝突96%資產，剩餘的擬在今年底前完成出售。

貝森特12月7日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪，在談及美國農民面對的貿易形勢時稱，自己也曾涉足農業領域，營運著一家大豆農場。他隨即補充稱，但作為操守協議的一部份，他上週已完成出售這筆資產，現在已退出該業務，又稱該農場屬家族合夥企業擁有。

貝森特也談到與中國的貿易協議，稱雖然中美兩國已達成共識，但美國農民仍然需要聯邦政府的支援。