王毅晤沙特外相：歡迎美伊談判　關鍵是維護落實好諒解備忘錄

中國外長王毅6月30日在北京同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）舉行會談，王毅表示中方歡迎美伊開啟談判，他指拼拳頭拼不來和平安寧，講道義才守得住長治久安，並稱關鍵要維護落實好諒解備忘錄。



中國外長王毅2026年6月30日在北京同沙特外交大臣費薩爾舉行會談（中國外交部）

王毅表示中方願同沙方保持高層交往，發揮好兩國領導人對中沙關係發展的戰略引領作用，雙方要充分用好兩國高級別聯合委員會平台，統籌規劃、協調推進各領域務實合作，要發揮互補優勢，優化貿易結構，加大雙向投資，推動綠色發展，助力各自現代化建設。

王毅表示中方歡迎美伊開啟談判，事實一再證明，拼拳頭拼不來和平安寧，講道義才守得住長治久安。當前停火局面仍然脆弱，但談起來總比打下去好，對話總比對抗強。

他稱關鍵要維護落實好諒解備忘錄，保持談判勢頭，克服困難干擾，爭取早日達成美伊雙方同意、地區國家接受、國際社會歡迎的全面協議，中方願同沙方一道，繼續為緩局降温和地區長治久安作出努力，中方也願支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，共同維護聯合國權威，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

中國外長王毅2026年6月30日在北京同沙特外交大臣費薩爾舉行會談（中國外交部）

費薩爾表示，沙中關係建立在相互尊重、相互信任、平等互利基礎上，沙方高度珍視對華關係，堅定恪守一個中國原則，願同中方以沙中全面戰略伙伴關係建立10周年為契機，密切高層交往，加強人文交流，深化投資、金融、能源、人工智能等領域務實合作，不斷豐富兩國全面戰略伙伴關係內涵。

他又指沙方支持習近平提出的系列全球倡議，願同中方密切多邊協作，維護髮展中國家共同利益，沙方讚賞中方為推動中東地區局勢緩和發揮的建設作用，期待同中方攜手努力，促進地區早日實現和平安寧。