歐洲熱浪｜德國電車路軌熱到融化　法國醫院缺冷氣變溫室｜有片

隨着將熱空氣滯留在歐洲上空的高壓系統開始東移，德國連續三日打破高溫紀錄。多地道路與交通因熱浪癱瘓，萊比錫（Leipzig）甚至出現電車軌道融化。而法國由於缺乏足夠的冷氣及通風系統，有護士公會抱怨醫院在熱浪期間變成「溫室」，部分病房溫度甚至高達36至38度。



綜合外媒報道，德國勃蘭登堡州（Brandenburg）和薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的大片高速公路因高溫損壞路面導致封閉。而在萊比錫，電車軌道正上方的瀝青甚至因溫度過高融化，導致繁忙路線被迫關閉。

法國的醫院因大多建於上世紀60至80年代，病房內的窗戶通常無法完全打開，許多醫院也沒有百葉窗或遮光簾。加上缺乏冷氣或足夠通風設備，醫院內病房溫度直升。

法國全國護士工會（SNPI）發言人阿穆魯（Thierry Amouroux）表示，「人們的健康狀況會迅速惡化，有些人甚至因此喪命。在當今時代，這是不可接受的。」

法國政府表示，冷氣將於本週末或下週初送達。但阿穆魯指，考慮到法國各地醫院和養老院的數量，這些冷氣數量遠遠不夠。他說，「3萬台冷氣聽起來很多，但最終平均到每個機構只有兩三台。」