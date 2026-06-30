歐盟貿易代表：與中國的貿易談判可望於10月前取得實質成果

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）6月29日（周一）在布魯塞爾會見中國商務部長王文濤。謝夫喬維奇表示，雙方就貿易問題進行的磋商預計在10月前取得實質成果，而他將在今年秋季前往北京評估進度。



路透社報道，雙方在此次會面中，確定四個重點領域：貿易和投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織改革。中方則保證，現有的稀土和永磁體出口管制措施不會擾亂歐盟供應鏈。

2025年7月28日，比利時布魯塞爾，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）出席記者會。（Reuters）

謝夫喬維奇表示，歐盟仍然歡迎企業投資，但歐方需要捍衛自身的產業基礎，並繼續在全球推動公平競爭。他亦指雙方進行的會談「深入、重點突出且富有建設性」，且對於中歐關係來說，「維持現狀並非選項」。

謝夫喬維奇強調，歐盟希望透過談判解決不斷擴大的貿易逆差問題。他稱，「中國對歐盟的出口持續成長，而我們在中國的市場份額卻不斷萎縮。這種趨勢不可持續，維持現狀絕非可行之策。」