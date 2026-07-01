歐洲熱浪｜炎夏蔓延至巴爾幹半島　逾9500萬人面臨攝氏35度超高溫

歐洲有記錄以來最嚴重的熱浪正在減弱，但法新社推算，歐洲於6月30日仍有超過9500萬人面臨至少35攝氏度的高溫，主要是東歐和南歐地區。這一數字低於前一天估計的逾1.3億人。這波熱浪上週席捲西歐，其後向東蔓延，預計周二歐洲不含土耳其在內，有5份之二人口將面臨高於攝氏30度的氣溫。



周二，預計匈牙利幾乎所有地區的氣溫均將達到攝氏35度。斯洛伐克、摩爾多瓦、烏克蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞和克羅地亞的氣溫也將升至這一閾值以上。至於西班牙和意大利，數百萬人受到高溫的影響。

歐洲人普遍並不習慣如此高溫，尤其是在夏季伊始就遭遇如此高溫，其影響十分嚴重，導致當地死亡人數激增、學校被迫關閉、戶外活動取消。

世界天氣歸因組織（World Weather Attribution group）的科學家表示，假如沒有氣候變化，歐洲在6月份幾乎不可能出現這種程度的熱浪。