最新民調：俄羅斯民眾對經濟悲觀程度達20年來最高

蓋洛普民調機構（Gallup）6月30日公布的一項調查顯示，俄羅斯民眾對本國經濟狀況的悲觀情緒達到了近20年來的最高點，且大多數人認為生活水平正在惡化。



路透社報道，這項於3月14日至5月6日期間進行的電話調查訪問了1000名俄羅斯人，結果顯示，在本月燃料供應急劇惡化之前，民眾的悲觀情緒就已經存在。

2026年6月18日，烏克蘭無人機襲俄羅斯首都，莫斯科有樓宇損毀（Reuters）

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數據顯示，60%的俄羅斯受訪者認為他們居住的城市或地區的經濟狀況正在惡化，只有27%認為經濟狀況正在改善。

當被問及生活水平時，56%表示生活水平正在惡化，29%表示生活水平正在改善，14%認為生活水平沒有變化。

蓋洛普民調顯示，民眾對俄羅斯軍方的信任度已從2022年的80%降至66%，對俄羅斯政府的信任度也從66%降至53%。

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蓋洛普還公布了在烏克蘭進行的調查的結果，這項調查訪問了1000名烏克蘭人。結果顯示，民眾對「美國的表現」的認可度已跌至7%，79%的受訪者表示不認可。

蓋洛普指出，在過去20年對140多個國家進行的民意調查中，沒有哪個國家對美國的支持率在五年內下降如此之大。

蓋洛普民調顯示，24%的受訪者認為烏克蘭應該繼續戰鬥直至取得勝利，66%則認為烏克蘭應該儘快尋求通過談判結束戰爭。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】