俄羅斯失業率全球最低卻面臨嚴重勞動力短缺　恐持續拖累經濟增長

人口老齡化疊加烏克蘭戰爭導致可用勞動力鋭減，俄羅斯正面臨嚴重的勞動力短缺。這種狀況可能在未來多年持續拖累俄羅斯經濟增長。



彭博社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）一再稱讚俄羅斯失業率表現。目前俄羅斯失業率僅為2.2%，處於全球最低水平之列。但這一數字也凸顯出俄羅斯勞動力市場幾乎已沒有進一步擴張空間，從而限制了經濟增長能力。

俄羅斯總統普京（Getty）

點擊了解俄羅斯近期相關消息及圖片：

+ 9

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）5月中旬曾表明：「就業已達到峰值，幾乎已沒有任何閒置勞動力資源。」

俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）4月也指出，現代俄羅斯從未面臨過如此嚴重的勞動力短缺。

俄羅斯央行行長納比烏林娜（GettyImages）

彭博經濟研究估計，俄羅斯目前還需要增加150萬名勞動者，才能使勞動力市場恢復平衡。商界團體預計，這一短缺將持續存在。俄工業家和企業家聯盟預計，到2030年前，勞動力缺口將達到300萬人。

俄烏全面戰爭已進入第五年，這場衝突進一步加劇了勞動力短缺。

根據總部位於華盛頓的戰略與國際研究中心估算，截至1月，俄羅斯傷亡人數約為120萬，其中死亡人數多達32萬5000人。但即便戰事結束，勞動力緊張局面仍將持續，因為人口結構因素依然是主要驅動因素。

【延伸閲讀】俄烏戰爭｜烏克蘭前線士兵曾斷糧17天 瘦剩50kg變皮包骨餓到昏厥（點擊放大瀏覽）

+ 19

彭博經濟研究估計，即便在戰爭爆發前，俄羅斯勞動年齡人口就在2015年至2022年間減少了約490萬人。這也推動失業率向4%靠攏。此後，俄羅斯失業率大致減半。

據俄羅斯勞工部數據顯示，自2010年以來，俄羅斯勞動年齡人口比例持續下降，目前約為7400萬人。加入勞動力大軍的年輕人數量已少於退休人數——這是20世紀90年代的連鎖反應，當時蘇聯解體後，經濟陷入普遍困境，出生率急劇下降。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

