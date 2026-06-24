俄羅斯：美國並非烏克蘭問題的「客觀調解人」

俄羅斯星期二（6月23日）說，美國已不再是斡旋結束烏克蘭戰爭的「客觀調解人」，並抨擊歐洲增加國防開支的計劃。



法新社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科對外國使節說：「就美國而言，從他們的行動來看，他們似乎正在放棄扮演客觀調解人的角色，轉而加大對俄羅斯的制裁力度。」

在本月初於法國舉行的七國集團峰會上，包括特朗普（Donald Trump）在內的各國領導人同意通過加強制裁來加大對俄羅斯「戰爭經濟」的壓力。

自2025年重返白宮以來，特朗普一直在敦促雙方進行談判。

不過，在美國斡旋下進行的穿梭外交進展甚微，基輔拒絕接受莫斯科提出的割讓領土、限制軍隊規模和放棄西方支援的要求。

資料圖片：2026年6月16日G7峰會上，各國領導人合影。（Reuters）

近幾個月來，莫斯科對歐洲持續支持烏克蘭，以及阻止特朗普施壓基輔接受俄方提出的和平協議感到越發不滿。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）星期二另行發表講話稱，歐洲正通過大規模的重新武裝計畫「公開」備戰。

「現在西方公開表示，他們正在準備與我們開戰，並且正在增加他們的軍事進攻預算。」

普京重申了俄羅斯要求烏克蘭從頓巴斯東部地區全面撤軍的立場，並稱俄軍即將攻佔關鍵要塞城市康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）。

普京還說，烏克蘭對俄羅斯基礎設施的報復性襲擊不斷升級，旨在「動搖社會」，並且得到了西方的支持。上周，莫斯科一家煉油廠遭到大規模襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

