韓國市場性別分工轉變　「全職家庭主夫」人數達歷史新高

韓國政府公布的數據顯示，超過25萬名韓國男性因照顧子女或承擔家務而退出勞動力市場，這可能預示着韓國傳統的性別角色正在發生轉變。



《韓國先驅報》報道，韓國數據統計部星期一（6月29日）發布數據顯示，今年第一季約有27萬4000名男性因照顧子女或承擔家務，被歸類為非經濟活動人口，既不工作也不尋找工作。這不僅包括照顧自己子女的男性，還包括照顧孫輩的男性。

這一數字較上年同期增長16.6%，是自2004年政府開始收集相關數據以來的最高紀錄。

數據也顯示，26萬1000名男性主要負責家務勞動，另有1萬3000人從事育兒工作。

數據統計部官員說，最新調查結果反映近年來男性承擔家務的趨勢。

2026年6月16日，在韓國首爾韓亞銀行交易室，金融市場部及外匯平台業務部經理李錫鎮（Lee Seok Jin）正在值夜班，為韓國7月6日即將推出的24小時韓元美元交易市場做準備。（Reuters）

人事管理部的另一項數據顯示，2025年，男性公務員休育兒假的人數超過女性公務員，這是韓國首次出現這種情況，顯示越來越多的男性參與到育兒和家務勞動中。

盡管女性全職家庭主婦的數量仍然遠超男性，但差距已大幅縮小。約650萬名女性因家務或育兒而處於非經濟活動狀態，這是有記錄以來第一季最低的數字，較2013年的768萬人大幅下降。

許多韓國老年人對男女角色差異持有根深蒂固的觀念。不過，這一差距已穩步縮小。2025年，韓國男性就業率達到76.5%，女性則達到63%。

文章獲《聯合早報》授權轉載

