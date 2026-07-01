韓國會通過韓聖淑出任總理　史上第二位女總理

韓國國會6月30日（周二）批准任命韓聖淑出任總理。韓聖淑此前曾在李在明總統執政期間擔任韓國中小風險企業部部長。韓聖淑將成為韓國史上第二位女總理。



據新華社報道，任命動議以166票贊成、1票無效通過。主要保守派在野黨「國民力量」的議員抵制了此次表決，而執政的共同民主黨及其他親政府政黨的議員則投票通過確認報告。

據《韓國時報》30日報道，在李在明大力推動韓國躋身世界三大AI強國之列（與美國和中國並駕齊驅）之際，韓聖淑的任命可謂理所當然。

自李在明2025年提出上述願景以來，相關藍圖已日趨具體化，例如政府今年撥款創紀錄的9.9萬億韓圜（約502億港元）用於AI發展，以及透過公私合作模式在韓國西南部新建四座半導體工廠，以滿足不斷增長的半導體需求。

明知大學政治學教授Shin Yul表示：「在這種情況下，人們對韓聖淑寄予厚望，希望她能將自己的專業知識和創新經驗有效地運用到工作中，這完全可以理解。」

Shin Yul教授指出，韓聖淑曾在2017年至2022年擔任網絡巨頭Naver的行政總裁，之後於2025年7月加入李在明政府，擔任中小風險企業部部長。

2026年6月30日，韓國國會批准任命韓聖淑出任總理，她此前曾在李在明總統執政期間擔任韓國中小風險企業部部長。（X@han_seongsook）

韓聖淑1967年出生於京畿道，畢業於淑明女子大學，取得英語語言文學學位。