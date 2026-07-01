NASA罕見拯救「雨燕」衛星　耗資2.4億助重返軌道　專家：太瘋狂

美國太空總署（NASA）宣布6月30日早上6時17分將發射搭載救援船「Link」的「飛馬座」（Pegasus）小型火箭，以搶救2004年發射、服役超過20年的「雨燕」（Swift）衛星。「雨燕」此前在完成任務後通常被遺棄，目前正面臨墜入大氣層並解體的風險。



「雨燕」重達1.4噸，專責觀測宇宙伽馬射線暴，記錄超1400次宇宙高能事件，原設壽命僅2年。由於受太陽活動高峰期影響，地球大氣層阻力增加，加上當初未設計推進系統，因此其軌道高度下沉速度急速加快。預計今年10月高度將降至300公里以下，有墜入大氣層解體風險。

NASA今年2月已暫停「雨燕」的觀測任務，並斥資3000萬美元（約2.4億港元）與企業合作救援，包括打造救援船「Link」用於捕捉並推升衛星重回合適的高度。

美國太空總署（NASA）將於當地時間2026年6月30日，發射救援船「Link」搶救「雨燕」衛星，該任務耗資3000萬美元（約2.4億港元）。

報道指，「Link」抵軌後需耗時約一個月搜尋目標，再以數月時間逐步拉升衛星軌道。若此次救援成功，「雨燕」最早可能在9月復用，服役壽命將大幅延長。

NASA天文物理學家Regina Caputo直言，這次任務的一切都太瘋狂，成功與失敗的機率大概各佔一半。

外界分析，任務若成功將意味花費僅3000萬美元（約2.4億港元），可以令價值3億美元（約24億港元）的衛星恢復功能，將可開創舊衛星維修、升級、重複利用的新模式。