阿提密斯3號明年升空　NASA公布4名太空人首有歐洲代表

美國太空總署（NASA）於6月9日公布執行「阿提密斯3號」(Artemis 3）任務的4名太空人名單，分別為3名美國太空人及一名意大利太空人，也是首次有歐洲太空人加入任務。



2026年6月9日，美國NASA在休斯敦（Houston）的詹森太空中心（Johnson's Space Center）公布「阿提密斯3號」(Artemis 3）的太空人名單，意大利太空人帕爾米塔諾（Luca Parmitano）發表講話。 （Reuters）

2026年6月9日，美國NASA在休斯敦（Houston）的詹森太空中心（Johnson's Space Center）公布「阿提密斯3號」(Artemis 3）的太空人名單。左起：布雷斯尼克（Randy Bresnik）、帕爾米塔諾（Luca Parmitano）、魯比奧（Frank Rubio）、道格拉斯（Andre Douglas）

阿提密斯3號預定明年較後時間升空，NASA公布4名太空人分別為美籍的布雷斯尼克（Randy Bresnik）、道格拉斯（Andre Douglas）、魯比奧（Frank Rubio）；以及來自意大利、代表歐洲太空總署（ESA）參與的帕爾米塔諾（Luca Parmitano）。

阿提密斯3號發射時間未定，預計將測試「獵戶座」（Orion）太空船的性能，以及在近地軌道測試飛船與民間太空公司SpaceX、藍色起源（Blue Origin）分別研發的載人登月艙交會對接，為計劃於2028年執行的「阿提密斯4號」載人登月任務做準備。

今年4月，執行「阿提密斯2號」任務的4名太空人，乘坐「獵戶座」飛船繞飛月球背面，距離地球超過40萬公里，打破1970年「阿波羅13號」飛船創下的最遠飛行紀錄。