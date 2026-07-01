韓國6月出口額首破千億美元大關　半導體暴增199.5%成絕對主力

韓國6月出口創歷史里程碑，單月出口額首度突破1000億美元，達1022.5億美元（約8020.4億港元），同比飆升70.9%，成為繼中、美、德後，全球第四個達成此成就的國家。



韓國半導體出口展現強勁成長動能。受AI基礎設施需求帶動，存儲晶片價格、需求雙雙走高，6月半導體出口額達448.2億美元（約3515.7億港元），同比激增199.5%，首度突破400億美元大關，佔整體出口近四成。

晶片・半導體・SK海力士・韓國：Memory chips by South Korean semiconductor supplier SK Hynix are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

在其餘韓國20大主力出口品類中，18類實現增長，汽車、石油製品、鋼鐵等產業均穩步上行。從出口市場來看，韓國同樣表現亮眼，對華、對美出口分別大增92.1%、78.6%。

數據顯示，韓國上半年累計出口額高達4967億美元（約3.9萬億港元），同比增長48.4%，刷新上半年歷史紀錄，業界看好全年出口有望首度突破萬億美元。

不過，有分析指出，韓國此次出口增長高度依賴半導體產業，由三星、SK海力士的高帶寬存儲晶片主導，相較於中美德等國，出口結構相對單一，穩定性面臨挑戰。韓國官員也警示，當前向好勢頭能否延續尚不確定，下半年出口走勢仍存變數。