韓國隊小組賽出局後遭全民審判，韓國何止輸不起！

本屆世界盃上，韓國隊小組賽1勝2負積3分，最終小組賽出局。儘管爆冷出局爆冷入局在競技體育屆並不鮮見，但韓國對出局的懲罰方式還是讓人始料未及。

韓國總統李在明在社交媒體公開批評球隊出局太荒唐，稱「組織和人事方面存在的問題」，宣佈要對韓國男足未進世界盃32強進行調查。他還向韓國公眾道歉，並表示，「我們將迅速推進體育管理改革，確保此類事件不再發生」。

韓國足協表示，小組賽中出局的韓國男足6月30日直接回國，屆時不設接機、不辦歡迎儀式。

「政治追究」也來了。成為戰靶的主帥洪明甫不止面臨死亡恐嚇、被食肆禁足，其當年的選任爭議即時再被炒起，首爾警察廳已於6月29日上午在記者會中證實：受到告發正在調查洪明甫當初在2024年底被選為國家隊主帥的過程，已受理8起相關的告發案件，正針對韓國足協會長鄭夢奎等人是否涉嫌濫用職權、妨害業務等刑事不法進行法律檢討與調查。

世界盃A組的韓國爆冷以0比1敗予南非，球員及球迷難掩失落。（路透社）

韓國隊一向自詡「亞洲之光」，止步第34名確實是該隊最差的世界盃成績。問題是總統出面為球隊表現不佳道歉，輸球就要調查，這是什麼邏輯？總統為什麼要為比賽結果負責？總統為何可以因國家隊出局而調查足總？政治和體育的界限在哪裏？總統能確保此類事件不再發生？

以成敗論英雄，贏是國家英雄，輸了是國民罪人，這種輸不起的極致功力主義在中國曾經出現過。中國著名的體操運動員李寧洛杉磯奧運會曾拿下了3金2銀1銅，一共6枚獎牌，一時間體操王子的美名傳遍大江南北。但是1988年，漢城奧運會李寧兩次發揮失誤，讓他從雲端狠狠摔了下來，從全民偶像變成了被口誅筆伐的罪人。

從漢城回國的時候，別的獲獎運動員都走在前面，接受鮮花和掌聲，只有李寧，一個人走了最偏僻的通道，連個接機的人都沒有。當時有人說他是「體操亡子」，有人給他寄罵人的信，有人給他寄刀片和繩子，連走在路上，都有人指着他的鼻子罵。

世界盃：韓國主教練洪明甫（Reuters）

在今天的中國，除了部分體育狂迷或「黑粉」，民眾對待競技體育只看成績的事情越來越少。中國國力的強大讓民眾對於處處展現大國力量的期待反而降低了。無論輸贏，中國的實力都在。體育回歸了它應有的位置，越來越脱離政治的視野。本屆世界盃，中國足球連入局的資格都沒有，並不妨礙中國民眾對於足球的熱愛。

觀韓國隊輸掉比賽之後的種種遭遇，好像是中國上個世紀才會有的事。表面看是因為全民期待落空。本質上是輸不起。

大韓民國是一個有5100多萬人口的中等國家，在這個新興經濟體紛紛崛起的時代，除了美國承壓，日本韓國等美國治下的盟友，沒有一個感到輕鬆。韓國有展現大國存在的民意需要可以理解。

世界盃：韓國隊2026年6月25日敗予南非，韓國球迷失望（Reuters）

問題是揚善於公堂規過於私室才是正常的處理流程。儘管韓國足球有種種的用人問題管理問題，但這些都屬於事後反思該做的。體育有體育的發展規律，任何一項體育運動都不該承載起如此重的展現國家實力的國家責任。韓國的政要們未必不懂這個道理。

那為什麼需要韓國總統親自上陣打臉主教練，打臉球隊，掀起一場全民審判？這才是真正令人費解的。操弄國民情緒，中飽一己政治私慾才是真的可惡至極。