世界女排聯賽｜中國女排鏖戰5局憾負東道主　土耳其站錄得2勝2負

2026年世界女排聯賽土耳其安卡拉站最後一仗，中國女排苦戰五局，以21：25、28：26、25：23、16：25及12：15不敵東道主。



【本文轉載自羊城晚報】

本站比賽中國隊取得兩勝兩負：以3：2逆轉德國、以3：0完勝法國、以1：3不敵巴西、以2：3負予土耳其。

VNL土耳其站，中國女排取得兩勝兩負。（FIVB官網）

世界女排聯賽中國女排2：3憾負土耳其女排

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對土耳其的煞科戰，中國隊第一局的一傳和攔防面臨壓力，以21：25先失。第二局，中國女排一度落後10：15，局尾憑龔翔宇的強攻和對手失誤，以28：26扳回一城。第三局，中國女排開局一度領先8：2，亦頂住對手反撲，以25：23取勝，局數領先2：1。

關鍵的第四局，中國隊曾領先9：3，但此後連續「卡輪」被土耳其力追，以16：25告負。決勝局中國隊一傳不穩，未能抵擋對手的強攻，以12：15惜敗。

土耳其女排。（FIVB官網）

龔翔宇是中國女排今仗表現最佳一員，第二局局尾獨取7分，攻防兼備。主攻手莊宇珊承受較大壓力，體能下降後表現有起伏。

值得一提的是，第五局落後10：14，中國女排提出打手出界挑戰，二傳張籽萱以為輸掉比賽淚灑球場，隊長龔翔宇和多名隊友立即上前安慰。中國隊挑戰成功後，張籽萱抹乾眼淚重新上場。

土耳其女排王牌華加絲。（FIVB官網）

土耳其今場致勝關鍵是王牌接應華加絲（Melissa Vargas），她的高點強攻和大力跳發持續給中國女排施壓。7月8日至12日，中國女排將在香港站迎來第三周比賽，將對加拿大、烏克蘭、多米尼加和意大利。

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