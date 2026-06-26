世界盃2026｜土耳其3：2補時絕殺美國　古拿開齋阿耶漢入致勝球

2026世界盃D組，今場不論賽果如何都不會對美國與土耳其的分組排名產生影響，美國已經提前鎖定分組第1，土耳其則是兩戰皆北已出局。奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）為美國取得閃電入球，隨後艾達古拿（Arda GULER）、奧簡高古（Orkun KOKCU）為土耳其反超比數。

下半場，施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）為美國追和比數，最後時卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）臨完場一刻絕殺，土耳其以3：2擊敗美國。



美國本土作賽，即使確定出線，仍然想交出好表現回饋現場球迷，開場第2波進攻，施巴斯坦貝赫達開左路角球，後點奧斯頓查斯迪一控一射，完成入球，美國先開記錄。

奧斯頓查斯迪為美國先開記錄。（路透社）

土耳其無欲無求，但不想帶住「三零部隊」的尷尬成績回國，土耳其開場初段採取高位防守，有意與美國大打對攻，10分鐘，巴列斯耶馬斯（Baris Alper YILMAZ）橫傳艾達古拿，21歲的古拿把握住機會追和比數，同時成為土耳其在世界盃上最年輕的入球球員。由於土耳其今屆世界盃發揮極差，因此球迷笑指今場是古拿的身價保衛戰。

古拿射入土耳其在今屆世界盃上第1個入球。（路透社）

29分鐘，美國再利用角球機會由馬克麥堅斯（Mark McKenzie）門前補中，旁證舉旗，越位在先。31分鐘，土耳其打出連續一腳球配合，古拿送直線，邊路套上的伊蘭艾馬里（Eren ELMALI）傳中，奧簡高古左腳射入，土耳其反超比數2：1。隨後雙方上半時再無入球，土耳其以一球領先進入更衣室休息。

奧簡高古為土耳其反超比數。（路透社）

易邊後，美國再次在初段取得入球，大力手拋球擲入禁區，土耳其對二點保護不足，施巴斯坦貝赫達禁區外低射破門，美國追和比數2：2。

因小腿傷勢缺席一場比賽的普列錫（Christian Pulisic）在下半時早段後備入替，普捷天奴（Mauricio Pochettino）曾表示將謹慎使用普列錫，而球員本人表達過強烈出戰慾望。普列錫上場後頻頻遭受對手侵犯。

雙方比賽末段並未放棄進攻，但是今場為美國先開記錄的查斯迪在一次傳中中膝蓋受傷，被擔架護送離場。

補時階段，簡烏孫（Can UZUN）射門被擋出，卡恩阿耶漢鏟射補中，土耳其3：2絕殺美國取得勝利，以3分包尾出局。