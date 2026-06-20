土耳其兩場共62次起腳0入球　球星不少仍提早出局︱世界盃2026

土耳其在世界盃2026決賽周只踢了兩場分組賽，便提早出局。這支陣中有不少知名球星的歐洲球隊，無論是首仗對澳洲，還是今仗對巴拉圭，場面上均佔盡優勢，諷刺的是，由昔日意大利射手蒙迪拿（Vincenzo Montella）領軍的土耳其，兩場合共有多達62次射門，卻一球未進，射門把握力奇差。



世界盃2026︱土耳其負巴拉圭後提早出局，一班球員哭成淚人。（路透社）

土耳其連續兩場優勢中落敗 提早出局

土耳其首場分組賽對澳洲，球員個人能力明顯在對手之上，可是澳洲眾將成功以穩守突擊戰術，令土耳其的攻勢如「老鼠拉龜」，袋鼠兵團以2：0制勝。首場意外落敗，令土耳其今場不容再失，偏偏首輪以1：4大敗的巴拉圭，開賽僅64秒便開紀錄。

實力較弱的巴拉圭早段已領先，自然全力死守。土耳其今場攻勢較上場對澳洲「到肉」，卻欠缺運氣，穆度亞的頭槌先中門楣，再中門柱彈出。巴拉圭主將阿米朗上半場補時遮掩口部觸犯新例，被罰紅牌離場，巴拉圭10人應戰，土耳其多踢一人全力搶攻，不過中目標的射門不多。

土耳其兩仗62次射門0入球 創世界盃新紀錄

土耳其對澳洲一仗30次射門，今場對巴拉圭更多達32次，依然未能攻破對手，陣中擁有國際米蘭球星查漢奴古（Hakan Çalhanoğlu）、皇馬新星艾達古拿（Arda Güler）、祖雲達斯進攻中場耶迪斯（Kenan Yıldız）等球星，竟要吃下連敗提早出局。

根據Opta數據，兩場比賽共62次射門仍無波入，是世界盃自1966年有紀錄以來最多射門仍無入球的紀錄。此外，對澳洲一仗土耳其控球率高達71.6%，今場對巴拉圭更高達78.5%，當然巴拉圭10人應戰令他們場面優勢更明顯，但土耳其在此之前已經在控球上主導。

土耳其與海地雙雙提早出局 墨西哥、美國率先晉級

土耳其的預期入球值（xG）同樣高過兩支擊敗他們的對手，土耳其首仗的xG為1.33，入兩球的澳洲只得0.77；今場土耳其xG更達到2.1，而巴拉圭只得0.32。兩場比賽加起來，土耳其在對手禁區觸球次數過百，踢法進取主動充滿娛樂性，命中率卻不足，兩場共62次射門，只得13次中目標。最後一輪面對已出線32強的主隊美國，無論勝負皆是他們今屆最後一仗，惟或許有機會在對方身上取得入球，拿回一個「安慰獎」。

目前A、B、C、D 4組均經過兩輪分組賽，C組的海地，D組的土耳其，同樣兩戰皆負，成為最先出局的兩隊。而A組的墨西哥及D組的美國兩支東道主，均兩戰皆勝提早晉級32強。

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