世界盃｜墨西哥球迷賽前通宵擾敵　厄瓜多爾隊酒店外喇叭響不停

2026世界盃32強淘汰賽繼續上演，墨西哥當地時間6月30日（香港時間早上10點）主場對陣厄瓜多爾，勝者將晉級16強，但比賽前一晚發生了一段具爭議的插曲。數十名墨西哥球迷於當日午夜至凌晨，在厄瓜多爾足球隊下塌的酒店外聚集，透過汽車喇叭等方式製造大量噪音，干擾客隊休息。對此，厄瓜多爾足協已正式就事件作出投訴。



美媒報道墨西哥球迷當晚在位於墨西哥城郊區高級住宅區域、厄瓜多爾足球隊下塌的威斯汀酒店（the Westin Hotel）外聚集。

從網上的影片可見，酒店外有人群聚集，並且傳出大量由擴音器及汽車喇叭、 轟鳴聲產生的噪音。

報道指，這種「賽前擾敵」行為是拉丁美洲足球界根深蒂固的傳統，最初這只是球迷們為球隊加油的一種方式，但如今已演變成一種心理戰，旨在讓客隊球員難以入睡。

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厄瓜多爾足協同日稍後發聲明，稱他們已向賽事組織者提出正式投訴，強調上述「擾敵行為」與世界盃應該體現的公平競賽、公正和團結原則截然相反，並要求當局採必要措施保障球員、教練組和球迷的安全。