世界盃｜首爾警方：接管調查韓國足協主席涉不當影響任命洪明甫

綜合韓媒報道，首爾警方將調查有關韓國足協（KFA）主席鄭夢奎在2024年任命洪明甫為韓國國家隊主教練一事中施加不當影響（undue influence）的指控。



KBS新聞與《朝鮮日報》7月1日報道，首爾地方警察廳與首爾鐘路警署同日在一份新聞稿中表示，由於案件性質重大，首爾地方警察廳的金融犯罪調查小組將從鐘路警察署接手此案。

2025年12月12日，圖為韓國足協主席鄭夢奎。（IG@mgchung.official）

該案共涉及八項舉報，此前由鐘路警察局負責處理。 2024年7月，民間團體和個人對韓國足協前主席鄭夢奎等人提出訴訟，指控他們在任命洪明甫為教練的過程中存在妨礙公務的行為。

上述舉報針對鄭夢奎、前技術總監李林生以及其他足協官員。由於民眾當時難以確定具體決策者，一些投訴以籠統的形式提出，例如「鄭夢奎、李林生及其他足協官員」。部分舉報還聲稱，韓國足協散布更衣室不和的謠言，損害主力球員孫興慜和李康仁的聲譽。然而，洪明甫並未被列入舉報對象。

首爾警方正根據文化體育觀光部的審計結果和行政訴訟結果，調查洪明甫任職期間是否有任何犯罪行為。一位警方消息人士表示：「對主要嫌疑人的調查基本上完成，但由於案件性質重大，已移交首爾地方警察廳。這些投訴主要涉及違反信任，​​因此被分配給了金融犯罪調查組。」

首爾地方警察廳計畫將對洪明甫任命案的調查與另一宗涉及任命前教練奇連士文（Jurgen Klinsmann）的案件一併審理。法律專家認為，調查能否成功取決於是否能證明在任命過程中不僅存在程序瑕疵，還存在妨礙公務或施加不當影響等犯罪行為。