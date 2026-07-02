歐美熱浪｜西班牙6月至少1028死　紐約本週末體感或高達46度

歐洲多國6月飽受熱浪困擾，西班牙近期遭遇熱浪侵襲，6月至少有1028人因此死亡，該國經歷有史以來最熱的半年。科學家表示，席捲歐洲的極端高溫是由氣候變化造成。在大西洋的彼岸，即將在7月4日慶祝建國250週年的美國，東部與中部多低皆面臨熱浪來襲，其中紐約市本周末或迎來體感攝氏46度的高溫。



《德國之聲》7月1日報道，西班牙官員同日表示，該國近期遭遇熱浪，導致超過1000人死於與高溫相關的疾病，並創下有史以來最熱的上半年紀錄。

西班牙卡洛斯三世健康研究所在報告中指出，6月熱浪期間，至少有1028人死於與高溫相關的疾病。

這一數字是2025年6月錄得407宗死亡人數的兩倍有多，也是自2015年以來6月因高溫導致死亡人數最多的一次。

6月23日，在熱浪高峰期，約佔西班牙人口73%的3,570萬人面臨健康風險。

2026年6月是西班牙有史以來第二熱的6月：

西班牙國家氣象局Aemet在網上發文稱，6月是該國有史以來第二熱的6月，平均氣溫比正常水平高出攝氏3.2度。

在大西洋的彼岸，氣象預報預測，美國大片地區本周將迎來持續且危險的熱浪，白天酷熱難耐，濕度高，夜間氣溫悶熱難耐。

美國國家氣象局（NWS）表示，6月30日，全美約有1.2億人處於極端高溫預警之下，而此時正值美國獨立日長週末前夕。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）啟動了該市的高溫應急計劃，數百個避暑中心於7月1日在全市範圍內開放。

據《霍士新聞》報道，預計到3日（本周五），紐約的實際氣溫將高達攝氏39度，高濕度將使體感溫度達到約攝氏43至46度。

高溫預警已於當地時間1日生效，將維持到3日晚上9時。

據英國廣播公司（BBC）報道，由於天氣炎熱，部分世界盃比賽的體感溫度可能會超過國際職業足球員聯合會（FIFPro）認定的不安全比賽條件閾值。