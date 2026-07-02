美伊結束多哈技術會談　萬斯：非必要不會重返戰場

美國副總統萬斯（JD Vance）說，美伊雙方週三在卡塔爾就霍爾木茲海峽問題舉行了間接技術性會談，進展順利。他同時強調，除非確有必要，否則華盛頓不會重返全面作戰狀態。



萬斯星期三（7月1日）告訴記者，他無法保證在下個月的最後期限到來前，美國不會重返全面作戰狀態，但目前總統特朗普（Donald Trump）已指示官員們致力於達成協議。

「我無法做出任何承諾，因為這顯然取決於伊朗方面最終的行動。我能承諾的是：除非迫不得已，或者有明確的目標，否則總統不會再次派遣軍隊參戰。」

萬斯指出，在多哈進行的技術性會談重點討論霍爾木茲海峽商業航運問題，隨後將轉向討論德黑蘭的核能力。他補充說：「目前還處於早期階段，但會談進展順利。」

特朗普週三在登上「空軍一號」前告訴記者，「伊朗的無核化進程進展順利」，但未透露具體細節。

當被問及與伊朗爆發全面戰爭的可能性時，特朗普稱：「我們曾重創伊朗……但我們現在相處得很好。」

2025年4月30日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）出席在荷蘭海牙的國際法院聽證會，討論以色列的人道主義義務，和涉及對加沙援助阻礙的事宜。（Getty）

伊朗：將動用在卡塔爾被凍結資產購買所需物資

率領德黑蘭代表團的伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）週三說，在多哈會談後，伊朗將動用在卡塔爾的部分凍結資產，購買伊朗所需物資。

根據美伊諒解備忘錄，華盛頓同意作為協議執行的一部分，向伊朗提供被凍結或受限的資產。目前尚不清楚資金的釋放和使用機制將如何運作，以及何時生效。

據伊朗國家通訊社報導，加里巴巴迪說：「在與卡塔爾官員（包括央行官員）舉行的會談中，雙方審議了有關使用首批60億美元資金中一部分的相關事宜。雙方商定，將根據伊朗提出的需求，採購所需物資並提供給伊朗。」

加里巴巴迪提到的這筆資金，是指自2023年以來從韓國轉移至卡塔爾受限帳戶的伊朗部分石油收入。

加里巴巴迪還說，伊朗將能夠「根據自身需要，自由支配這筆資金採購國內所需物資」。

本文獲《聯合早報》授權刊載

