特朗普提名的大法官再次否決特朗普的行政命令，確實值得深思！

美國最高法院6月30日以5：4裁定特朗普的廢止「出生公民權」的行政命令違反憲法，明確出生公民權受到第十四修正案保護。至此經過一年多的紛爭，特朗普上任第一天就簽署的取消部分人在美國的出生公民權行政命令被徹底推翻。

反移民是特朗普最重要的競選綱領，也是MAGA的重要政治口號。廢除出生公民權是特朗普彰顯反移民意志的非常重要的一張牌。這次裁決之後，基本上宣告特朗普的這一排外政治主張難以為繼。

儘管特朗普嚷嚷着要修憲，但是明眼人都知道修改憲法需要國會三分之二通過，四分之三州批准。現實中幾乎不可能完成。所以最高法院這次裁決相當於直接把特朗普廢除出生公民權的門路堵死了。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，美國最高法院大樓全景。（Reuters）

更為重要的是特朗普輸掉的不只是一個法律案件，而是他的執政路線遭到了法律的否定。特朗普上台後執政的一大特點就是頻繁動用總統行政命令，因為這樣效率最高，也最具有轟動性。廢除出生公民權、徵收全球對等關稅是典型案例。

特朗普之所以發出「限制出生公民權」的行政命令，是基於他認為憲法第十四修正案裏的「subject to the jurisdiction thereof（受美國管轄）」並不包括非法移民和持臨時簽證者的孩子，也就是出生在美國不等於美國公民。而美國最高法院的裁決其實是在告訴特朗普：總統沒有資格重新定義誰是美國人，只有憲法才可以。總統可以執行法律、調整執法重點、收緊邊境政策、增加遣返、修改行政程序。但是不能重新定義憲法。任何一任美國總統，試圖用行政命令繞開憲法，都不現實。

特朗普私自擴大總統的行政權力遇上了憲法這一紅線。這再一次明確了三權分立的權力邊界：總統無權繞過國會，僅憑行政命令修改制度，若要調整規則需要先走國會立法流程。

左圖：2026年4月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）表態支持把移民及海關執法局（ICE）更名國家移民和海關執法局（NICE）後，白宮在社交媒體X上傳相關的圖片。（X@WhiteHouse）右圖：2026年4月21日，美國華盛頓，特朗普在白宮國宴廳向NCAA全國大學冠軍發表講話。（Reuters）

這是繼2026年2月美國最高法院裁定特朗普大規模關稅違法之後，再一次通過司法判決糾正了行政權的越界行為。

更為難能可貴的是現在的最高法院是保守意味相當濃厚的最高法院。其中9名大法官中有6名是保守派，其中3人還是特朗普任命，但在這項歷史性裁決中，他們沒有站到特朗普一邊。

之前2026年2月20日美國最高法院2026年2月20日以6比3的投票結果，裁定美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）沒有授權總統徵收大規模關稅，此舉超越總統職權，已構成違憲。6名支持者中，2名是由特朗普提名的大法官戈薩奇和巴雷特，以及保守派的首席大法官羅伯茨（John Roberts），還有三名自由派大法官。

2026年3月28日，在俄勒岡州波特蘭市，示威者在「反對國王」（No Kings）抗議美國總統特朗普政府政策後，在美國移民和海關執法局（ICE）入口處焚燒美國國旗。（Reuters）

即便是特朗普提名的大法官在裁決事關特朗普的行政案時同樣展現出了非常專業的操守。

美國總統提名的法官，有完全否決總統行政權力的司法權，這句話的含金量相當高。特朗普親自提名的大法官在事關特朗普政策核心的憲法裁決中敢於公開不支持特朗普，這一現實表現的含金量更高。

儘管憲法裁決並不能解決美國兩黨日益撕裂的政策主張，並不能彌合美國的政治分歧，但是憲法裁決展現出的制度糾偏功能仍在、法律光輝盡顯。美國社會為什麼能做到這一點，是值得人們深思和探究的。畢竟現實政治中，沒有幾個國家的最高法院可以真的接連否決總統的行政令。