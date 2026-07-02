特朗普競選名曲YMCA主唱Victor Willis辭世　享壽74歲

美國知名樂團Village People靈魂人物Victor Willis於6月30日辭世，享壽74歲。該樂團在一份聲明中宣布這一消息：「我們懷着無比悲痛的心情宣布，樂隊主唱Willis去世，死因是一場短暫但迅速惡化的疾病」。Willis曾參與創作經典名曲「Y.M.C.A.」，亦即美國總統特朗普（Donald Trump）競選期間的造勢活動上愛用的歌曲，特朗普周三也在社交媒體發文悼念。



Willis於1951年7月1日出生於德州，從小就在父親經營的浸信會教會唱歌。高中時，他加入了一支名為The Ballads的樂隊。高中畢業後，他成為一名百老匯演員，並在出演音樂劇《綠野仙蹤》（The Wiz）期間結識了他的妻子Phylicia Rashad，兩人於1978年至80年代初結婚。

至於Village People則是在1977年成立，樂團成員身材魁梧、外表粗獷，分別扮成摩托車手、建築工人、警察、牛仔與印第安酋長。樂團曾以《Y.M.C.A.》、《Macho Man》、《In the Navy》等歌曲走紅，其琅琅上口的歌詞和華麗的舞台造形，深植Disco風潮核心。

特朗普在悼念文中表示，Willis很喜歡他在競選集會播放樂團的「Y.M.C.A.」。他還說，就像周三以及7月4日獨立紀念日假期，往後每當有人播放這首曲子，大家都會想起他。他寫道：「我向他優秀的家人和樂隊成員致以深切慰問，我們將無比懷念Willis。」

美媒指，Willis在1980年首次離開了樂隊，兩年後回歸並參與了專輯《Fox on the Box》的錄製，但隔年再次離隊。之後，威利斯淡出公眾視野，並長期飽受藥物濫用問題的困擾。1993年，他被控強姦並毆打一名女子，後被判無罪。 2005年，他在加州被捕，警方在其身上搜出可卡因和手槍。他拒絕認罪，但未按時出庭接受判決，並開始逃亡，甚至還出現在電視節目《美國頭號通緝犯》（America’s Most Wanted）中。

2006年，他再次被捕，警方在其身上搜出可卡因。由於一系列毒品和槍支犯罪以及多次違反緩刑規定，他被判緩刑並接受戒毒治療。翌年，他與律師兼娛樂業高層Karen Huff結婚。妻子之後幫他起訴了擁有Village People音樂版權的公司。 2015年，聯邦陪審團裁定他擁有13首歌曲50%的版權，其中包括《YMCA》。

Village People則是在1977年成立，樂團成員身材魁梧、外表粗獷，分別扮成摩托車手、建築工人、警察、牛仔與印第安酋長。(Getty)

2017年，Willis重返樂團，參與了2018年專輯《鄉村樂隊聖誕特輯》（A Village People Christmas）的發行。2020 年，YMCA 因「具有文化、歷史或美學意義」而被美國國會圖書館國家錄音登記處保存。

過去，Willis曾多次表示自己在意識形態上反對特朗普，他在2024年總統大選是支持其競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）。不過，他也承認特朗普使用自己的歌「極大地提升了歌曲的知名度」。 去年， Village People在為特朗普第二次就職典禮舉辦的「美國轉折點」（Turning Point USA）舞會以及就職典禮前的集會上進行了表演。